Dirigent und Spitzengastronom: "Wiener sind treu aber nicht höflich"

Ja, aber wir haben jetzt gerade die vierte Haube von Gault Millau dazugewonnen. Wir sind in den meisten Guides unter den zehn besten Restaurants in Wien.

Ihr Urgroßvater hat den Elektronikkonzern Seiko mit Hauptsitz Tokyo gegründet, der u. a. mechanische Uhren in höchster Qualität erzeugt. Sie wuchsen in Europa auf. Gibt es Kontakt zur Ur-Familie?

Wie unterscheidet sich japanisches Essen in Wien von japanischem Essen in Tokyo?

Das könnte theoretisch gleich sein, aber ich habe japanisches Essen mit österreichischer Servicekultur verbunden. Auch Tischtücher gibt es in Japan nicht. Übrigens sind meine Küchenchefs Österreicher. In der österreichischen Spitzengastronomie müssen die verschiedenen Hauptgerichte für alle gleichzeitig kommen, sonst wird gewartet. In Japan essen entweder alle dasselbe Menü oder man teilt alles.

Japan ist „in“, freut Sie das?

„Japonismus“ war ja schon zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert sehr populär. Vielleicht kommt das wieder zurück, das würde mich schon freuen.

Sie haben, damit man bei Ihnen professionell japanisch kochen lernen kann, einen Spitzenkoch aus Japan geholt. War es schwierig?

Weil er über 50 und natürlich ohne Uniabschluss ist, war es schwierig, die Arbeitsgenehmigung für Schlüsselkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland zu bekommen. Aber mit viel Good Will aller Beteiligten haben wir es geschafft. Die Shiki Academy wird die erste japanische Kochschule für Profis in Europa.

Sie sprechen mit österreichischem Akzent, wurden aber oft darauf angesprochen, woher sie kommen und haben Ihre Identitätskrise sogar therapeutisch bewältigt. Haben Sie mittlerweile Frieden mit Ihrer Identität geschlossen?

Ja absolut. Erst danach konnte ich auch heiraten. Ich bin zur Hälfte japanisch, zur Hälfte europäisch. Die japanische Seite konnte ich beim Mozart-Dirigieren nie zum Vorteil verwenden, aber umso mehr im Restaurantprojekt. Dieser Ausgleich hat mich glücklich gemacht.

Sie hatten Kontakt mit der japanischen Kaiserfamilie. Wie war das?

Die ehemalige Kaiserin – Mutter des jetzigen Kaisers – kommt aus bürgerlichem Haus und ist eine exzellente Amateur-Pianistin. Sie hat, um Kammermusik zu spielen, gerne Musiker in den Palast eingeladen – auch mich, damals Ende zwanzig, und in Europa lebend. Ich habe versucht, ganz normal mit ihr zu reden. Diese Lockerheit hat ihr wohl gefallen. Daher wurde ich bei jeder meiner japanischen Konzerttourneen eingeladen. Weil aber die ganze Nation darüber munkelte, wann ihre Tochter, die Schwester des jetzigen Kaisers, endlich heiraten würde, entstand das Gerücht, dass man mich mit ihr verkuppeln wolle. Die japanischen Paparazzi folgten mir bis nach London. Da war die Hölle los, während der eigentliche Boyfriend gut abgeschirmt wurde. Nach der Verlobungsankündigung mussten die Journalisten viel Material über mich wegschmeißen. (lacht)

Was nervt Sie in Wien und Tokyo, was finden Sie da wie dort toll?

In Japan finde ich die Höflichkeit toll und dass sich die Menschen für das, was sie tun, überdurchschnittlich verantwortlich fühlen. Auf die Nerven geht mir, dass ganz wenige junge Leute eine eigene Meinung haben. In Österreich gefällt mir, dass Freundschaften lange halten. Die Wiener sind treu und sagen, was sie denken. Aber für Neuankömmlinge ist es schwierig. Die Wiener sind nicht höflich. Wenn man auf einer Party niemanden kennt, wird man ignoriert. Das passiert selbst Leuten aus einem anderen Bundesland. Man muss sich durchkämpfen. Jetzt bin ich sehr gut integriert und liebe die Stadt.