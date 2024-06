Wiener Opernsommer Belvedere 2024 - "Don Giovanni" Premiere

PREMIERE DES WIENER OPERNSOMMERS 2024: EIN KULTURELLES FREILUFTSPEKTAKEL IM BELVEDERE-PARK: DON GIOVANNI

In Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“ erleben wir das atemlose Treiben des berüchtigten, gleichnamigen Verführers, dessen amouröse Abenteuer ganz Europa erschüttern. Doch sein ruchloses Handeln zieht bald düstere Konsequenzen nach sich, als er die Tochter eines Moral hütenden Komturs verführt und diesen dann im Zweikampf tötet.

Während Don Giovanni, mit seinem treuen Kompagnon Leporello, unbeschwert weiter seinem Verlangen nachgeht, formiert sich um ihn ein Geflecht aus Rachsucht und Hilflosigkeit. In einer Abfolge von verhängnisvollen Begegnungen und verwechselten Identitäten wird er schließlich mit seinem eigenen moralischen Verfall konfrontiert; dabei sitzt ihm der Geist des Komturs stets im Nacken. Die Geschichte gipfelt in einem dramatischen Finale, bei dem Don Giovanni mit seiner ultimativen Gleichgültigkeit dem Komtur in versteinerter Form gegenübersteht und somit dem Tod entgegensieht.

DURCH DIE MITREISSENDE ERZÄHLUNG ÜBER LIEBE, VERFÜHRUNG UND DEN KAMPF ZWISCHEN MORAL UND FREIHEIT WIRFT „DON GIOVANNI“ ESSENZIELLE FRAGEN ÜBER DAS JETZT UND DIE ZUKUNFT AUF, WÄHREND ER IN SEINEM UNTERGANG DIE WELT UM SICH HERUM MITREISST.