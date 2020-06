Wachsendes Festival, schrumpfendes Budget

Das heurige Tribute ist der rumänischen Regisseurin Anca Damian gewidmet, deren dramatischer Animationsfilm "Crulic – The Path to Beyond" auch als einer der Eröffnungsfilme zu sehen sein wird. Gleichzeitig ist "Crulic" auch Teil der erstmaligen "Crossing Europe"-Animations-Programmschiene "It’s animated!".

Neben "Crulic" steht auch der neue Film der britischen Oscarpreisträgerin Andrea Arnold auf dem Eröffnungsprogramm: "Wuthering Heights" ist die radikale Neuverfilmung von Emily Brontës Schauerroman "Sturmhöhe", bei der Arnold versucht, sich weniger über Worte als über Texturen – Stoffe, Haare, Pelze – einer historischen Epoche und deren grausamen Liebesbedingungen anzunähern.

Ein weiterer Eröffnungsfilm ist David Fishers sensible Doku "Six Million and One". Der "eine" ist Fishers Vater Joseph, der knapp das KZ in Gusen, Oberösterreich, überlebte und kurz vor seinem Tod seine Memoiren schrieb. Gemeinsam mit seinen streitsamen Geschwistern macht sich David auf eine Reise nach Österreich, um die Leidensorte des Vaters aufzusuchen.

Mit "Hell" steht schließlich auch ein Endzeit-Thriller auf dem Eröffnungsprogramm.