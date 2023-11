"Vorläufige Einigung": Schauspieler-Streik in Hollywood geht dem Ende zu

Nun sei man mit dem Verband Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), der Studios und Streamingunternehmen wie Walt Disney oder Netflix vertritt, vorläufig einig hinsichtlich eines neuen Vertrags. Der Streik endet demzufolge nach 118 Tagen offiziell um Mitternacht (Ortszeit, 09.00 Uhr MEZ). Die Vereinbarung muss in den kommenden Wochen noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden, bevor sie in Kraft treten kann. Weitere Details will SAG-AFTRA nach einer Vorstandssitzung am Freitag bekanntgeben.

Zweiter großer Streik

Es ist der zweite große Streik, der die US-Filmindustrie heuer getroffen hat, nachdem bereits im Mai die Drehbuchautorinnen und -autoren ihre Arbeit niedergelegt hatten. Sie haben Anfang Oktober einen neuen Vertrag angenommen. Es war das erste Mal seit mehr als 60 Jahren, dass Autoren und Schauspieler gleichzeitig gestreikt hatten.

Wenn die Gewerkschaftsmitglieder der Vereinbarung zustimmen, soll der gesamte Vertrag am Freitag veröffentlicht werden. Wenn die Schauspieler dann an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, würde damit eine der längsten und größten Arbeitsniederlegungen in der Geschichte Hollywoods beendet.

