Vor 50 Jahren trennten sich die Beatles: Das Ende der Rockmusik

McCartneys Exkollegen John Lennon, George Harrison und Ringo Starr waren darob einigermaßen wütend. Denn der in Sachen Öffentlichkeitsarbeit immer sehr geschickte Bassist hatte es so aussehen lassen, als habe er das Kapitel Beatles geschlossen. Dabei war sich die Gruppe – sieht man vom gutmütigen Ringo ab, der die Hoffnung nicht ganz aufgab – seit Monaten einig, sich selbst abzuschaffen, aber aus geschäftlichen Gründen Stillschweigen zu bewahren.

Bei einem Meeting am 20. September 1969, als McCartney Ideen für neue Aktivitäten der Band präsentierte, hatte John Lennon geantwortet: „Ich glaube, du bist bescheuert. (...) Ich verlasse die Band.“ Später erinnerte sich Lennon so an den Augenblick: „Ich habe die Gruppe gegründet, ich habe sie aufgelöst, so einfach ist das.“

Und Harrison drückte es so aus: „Ich selbst wäre auch gern gegangen. Ohne die Band sah ich eine bessere Zukunft für mich. Die Sache machte keinen Spaß mehr, und es war Zeit zu gehen.“

Später beschrieb McCartney, in einem Anfall von Aufrichtigkeit, die Abfolge der Ereignisse sehr korrekt: „Nicht ich habe die Beatles verlassen. Die Beatles haben die Beatles verlassen.“

Das letzte Studioalbum der Gruppe – „Let It Be“ – kam schließlich am 8. Mai 1970 heraus. Genau genommen war es das vorletzte – „Abbey Road“ wurde später aufgenommen, erschien aber früher. Es endet mit der wunderbaren Textzeile: „And in the end/the love you take/is equal to the love/you make.“