Von intim bis drastisch: Tipps für die Burgenland-Kunsttour

Eisenstadt mag nicht die erste Adresse für urbane Hipster sein – das Programm, das der Kunstverein Eisenstadt im ersten Stock eines ehemaligen Klosters (Joseph Haydn-Gasse 1, kunstvereineisenstadt.at) anbietet, muss sich aber vor jenem in der Metropole Wien nicht verstecken. „Feelings Are Facts“ (Gefühle sind Fakten) lautet das Thema des heurigen Jahresprogramms, bis 11. Juni widmet sich eine feine Ausstellung dem Kapitel „Intimität“. Zu sehen sind Gemälde von Marianne Vlaschits, in denen Körperformen und kosmische Symbole miteinander in Dialog treten, intime Filmporträts von Friedl vom Gröller oder die subtilen Foto-Inszenierungen der Künstlerin Sophie Thun: Intimität ist hier nicht vordergründig mit Sexualität konnotiert, viel eher geht es um die Frage, was Nähe und Geborgenheit ausmacht. Eine Skulptur von Walter Pichler – der Künstler baute seinen Werken im burgenländischen St. Martin intime Behausungen – ist ebenfalls Teil der Schau.