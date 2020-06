Die vielen Gesichter der Cecilia Bartoli

Mangelnden Einsatz kann man Cecilia Bartoli wirklich nicht vorwerfen. Seit die italienische Sängerin die Leitung der Salzburger Pfingstfestspiele übernahm (das war 2012), ist die großartige Künstlerin an der Salzach im Dauereinsatz. So auch ab Donnerstag wenn sich im Haus für Mozart der Vorhang zur Premiere von Gioachino Rossinis "La Cenerentola" hebt. Denn in der Titelpartie ist – wie nicht anders zu erwarten – natürlich Bartoli selbst zu erleben.

Und das ist bei Weitem nicht der einzige Aufritt der temperamentvollen Römerin. Erstmals stehen heuer nämlich gleich zwei szenische Opern auf dem Spielplan der Pfingstfestspiele. So ist zum Finale am 9. Juni auch Rossinis "Otello" zu sehen. Als Desdemona ist in der Regie von Moshe Leiser und Patrice Caurier (Übernahme aus dem Opernhaus Zürich) abermals Cecilia Bartoli zu bewundern.