Volkstheater: Eckert holt Greta Keller zurück

Regisseur Henning und Andrea Eckert erzählen diese Geschichte in hohem Tempo, mit Mut zur Sentimentalität und verknüpfen sie geschickt mit dem Schicksal von Kellers anonymer Verehrerin: Sie gerät in die Kämpfe zwischen Heimwehr und Schutzbund und verliert später ihren Mann in Stalingrad. Als sie es endlich zu einem Konzert schafft, wo sie Keller ansprechen möchte, wird der Auftritt abgesagt – Keller ist bereits todkrank.

Bravos Am Ende gibt es viele Bravos für die famose Eckert, das Leading-Team, die fein swingende Band um Imre Lichtenberger-Bozoki und sicher auch für Greta Keller. Und natürlich für die vielen, hinreißenden alten Chansons und Schlager.

Ein Abend, der mit Cole Porters "Every Time We Say Goodbye" ausklingt, der kann nur ein guter sein.

KURIER-Wertung: **** von *****