Denkwürdiger Abend: Die Jungfrau von Orleans als Egoshooterin

Doch diese täuscht. Dessen Bewohnerin ist eine Youtuberin. Mit einem langgezogenen „Hi“ begrüßt sie ihre Community via Handy und kündigt das Programm für ihr aktuelles Live-Video an, den Test eines neuen Games, „Calls of Duty: Jeanne d’Arc“ heißt es und ist der Titel für die aktuelle Solo-Perfomance von Hasti Molavian, die sie mit Regisseur Paul Georg Dittrich konzipiert hat. In „Ich bin Carmen… und das ist kein Liebeslied“ hatte die Singschauspielerin auf ihre Kindheit in Iran zurückgeblickt, jetzt führt sie durch Kriegs- und Terrorszenarien der vergangenen Jahrzehnte.

Auf der Leinwand im Hintergrund wechselt das Geschehen zwischen der virtuellen Welt, in der sich eine Egoshooterin den Weg durch eine wilde Landschaft freischießt, jeden umlegt, der sich ihr in den Weg stellt, und realen Bildern von Soldaten oder dem Terrorangriff auf das Moskauer Dubrowka Theater während der Tschetschenien-Kriege am 19. Oktober 2002, das Frauen, die sich die „Schwarzen Witwen“ nannten, verübten.