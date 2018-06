VÖZ: Rahmen statt Rechtsfreiheit

Es ist die gute Tradition, dass sich Österreichs wichtigste Zeitungsverleger vor ihrer Generalversammlung inhaltlichen Themen widmen. So auch dieses Jahr, als die Branche sich in Wien zusammenfand, um Ideen, Impulse und Notwendigkeiten im digitalen Zeitalter zu debattieren. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) wählte zudem einen neuen Präsidenten – auf KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger, der dem Verband sechs Jahre lang vorstand und künftig als Vizepräsident agieren wird, folgt der Styria-Media-Group-CEO Markus Mair. Beide eint der Appell, endlich faire Rahmenbedingungen für heimische Medien zu schaffen – und die Bevorzugung von digitalen Riesen aus dem Silicon Valley abzuschaffen. Kralinger sieht auch die öffentliche Debatte endlich am wesentlichen Punkt angelangt, wonach rechtliche Rahmenbedingungen wichtig seien: „Natürlich war die Facebook-Causa eine Entwicklung, die das Bewusstsein geschärft hat, dass es einen Rahmen braucht“, sagte er.