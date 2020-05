Melodie braucht dreckige Riffs

Es ist schon traditionell, dass die Festival-Saison mit röhrenden Gitarren und dröhneden Bässen startet. 2013 ist da keine Ausnahme: Von 14. bis 16. Juni findet in den Pannonia Fields II bei Nickelsdorf ( Burgenland) das Nova Rock statt. Heuer mit Headlinern wie Rammstein, Kiss, Kings Of Leon, Thirty Seconds To Mars und Volbeat. Und am Samstag feiern dort die Finnen-Rocker von HIM ihr Comeback, die ihr Freitag erscheinendes Album „Tears On Tape“ mitbringen.

Im KURIER-Interview erzählt Sänger Ville Valo, warum sich die Band 2011 fast aufgelöst hätte.

KURIER: Sie haben länger nichts von sich hören lassen. Was war der Grund dafür?

Ville Valo: Wir haben im Herbst 2011 angefangen, an „Tears On Tape“ zu arbeiten. Aber dann bekam unser Drummer Gas starke Schmerzen in den Armen. Er ging zu verschiedenen Ärzten, ließ Untersuchungen machen, aber es wurde nicht besser.