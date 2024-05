Villagers mit neuem Album: "That Golden Time"

Der großartige, aber immer noch etwas unterschätzte irische Singer-Songwriter Conor O’Brien veröffentlicht mit seinem Bandprojekt Villagers sein neues Album, das man als spätes Corona-Werk bezeichnen könnte. Entstanden ist es nämlich während der zahlreichen Lockdowns: „Ich habe alles in meiner Wohnung eingespielt“, wird der Folkie im Pressetext zitiert. Und so hören sich die zehn neuen Songs auf „That Golden Time“ auch an: intim, fragil, in sich gekehrt, etwas orientierungslos. Aber auch wunderschön und voller großartiger Momente – gereicht mit Klavier, Streichern, Pedal-Steel-Gitarre und Bouzouki. Herausragend: "I Want What I Don’t Need“.