Viennale sucht nach 25 Jahren neue Geschäftsführung

Nun hat Rotter beschlossen, in Pension zu gehen: „Die Viennale ist mein Herzensprojekt; aber nach 25 Jahren ist es einmal gut. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Und ich kann ein solides Unternehmen übergeben.“

Die Viennale, als Verein geführt, hat daher den Job (Bruttogehalt: 80.000 Euro) ab 1. November ausgeschrieben: „Berufserfahrung in verantwortungsvoller Leitungsposition, möglichst in einem vergleichbaren Kulturbetrieb, mit Erfahrung in Finanzplanung, Controlling, Mitarbeiterführung sowie in der Veranstaltungsorganisation und -durchführung wird vorausgesetzt.“ Im Inserat wird keine Bewerbungsfrist genannt.