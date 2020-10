Viennale-Highlight: Orson Welles trifft auf Dennis Hopper

Im Alter von 55 Jahren kehrte Welles nach Hollywood zurück, um dort seinen Comeback-Film zu realisieren: „The Other Side of the Wind“ handelt von einem gealterten Regisseur, der seinen Comeback-Film drehen will, ihn allerdings nicht fertig gestellt bekommt. Ironischerweise blieb auch Welles’ Film zu Lebzeiten seines Regisseurs unvollendet. 2017 wurde bekannt, dass Netflix die Rechte zum Material von „The Other Side of the Wind“ erworben hatte, 2018 präsentierten die Produzenten Frank Marshall und Filip Jan Rymsza den fertiggestellten Film (abrufbar auf Netflix).