"Vienna Blood": Drehstart für Matthew Beard und Juergen Maurer

Entsprechend besetzt ist auch der Cast: Die Hauptrolle des Max Liebermann spielt Matthew Beard. Der 29-jährige Londoner war u. a. an der Seite von Benedict Cumberbatch in der mit dem Oscar ausgezeichneten Filmbiografie „The Imitation Game“ zu sehen. Als sein Gegenüber und Kriminalbeamter fungieren wird Juergen Maurer, der in diesen Wochen auch noch für die „Vorstadtweiber“ vor der Kamera stehen und Mitte November in der Highend-Serie „Parfum“ bei ZDFneo und, vielleicht, im ORF zu sehen sein wird.

Hochkarätig aufgestellt ist „ Vienna Blood“ auch hinter den Kulissen: Als Produzenten, Co-Finanziers und weltweiter Vermarkter fungieren die Red Arrow Studios International, die zum ProSiebenSat.1-Konzern gehören. Von österreichischer Seite ist die MR Film mit Oliver Auspitz und Andreas Kamm engagiert. Mit dabei ist zudem die Red-Arrow-Tochter Endor Productions, die von einer der angesehensten, britischen TV-Produzentinnen, Hilary Bevan Jones, geführt wird.

Senderseitig und als Co-Produzenten an Bord sind zudem das ZDF und der ORF, wo Klaus Lintschinger diese internationale Co-Produktion redaktionell verantwortet. Die beiden Sender halten in der Folge auch jeweils die Erstausstrahlungsrechte.