Vesselina Kasarova hält Wien die Treue

Ähnliches gilt auch für Vesselina Kasarova, die sich aber bald von einigen ihrer Erfolgspartien verabschieden will. "Die Rosina im ,Barbiere‘ werde ich in Wien ein letztes Mal singen. Auch ,Rosenkavalier‘ ist für mich Vergangenheit. Wie auch einige Mozart-Rollen."



Dafür betritt die vielseitige Künstlerin ein neues Terrain. Lachend: "Ich steigere mich stimmlich ein bisschen. Die Eboli in , Don Carlo‘ habe ich in Zürich bereits gesungen. Das war eine schöne Erfahrung. Auch die Amneris in ,Aida‘ wird kommen. Eines Tages eine ,Trovatore‘-Azucena. Auch das Wagner-Fach würde mich reizen, vor allem die Kundry im ,Parsifal‘. Meine Stimme ist jetzt reif für das schwerere, dramatischere Fach."



Und Wien? "Zu dieser Stadt habe ich eine besondere Liebesbeziehung. In Wien habe ich immerhin geheiratet. So etwas vergisst man ja dann doch nicht", lacht Kasarova. Nachsatz: "Außerdem ist das Wiener Publikum eines der besten und kundigsten der Welt."

Daher wird Kasarova der Staatsoper weiterhin die Treue halten. "Es gibt viele Gespräche mit Direktor Dominique Meyer. Wir sind auf einem guten Weg." Nach der " Werther"-Serie gibt Kasarova übrigens noch ein Konzert im Musikverein. Am 30. April bestreitet sie mit ihrer Sopranisten-Kollegin Krassimira Stoyanova eine Belcanto-Gala. "Darauf freue ich mich sehr. Einmal noch Bellini, Donizetti, Rossini und Co, ehe es dann endgültig dramatischer wird."