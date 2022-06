Vertrag von Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić wird verlängert

Der Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, bleibt über das Jahr 2025 hinaus im Amt: Sein Vertrag wird verlängert. Roščić hatte sich um weitere fünf Jahre beworden.

Wegen der langen Vorlaufzeiten in der Oper wurde die Position bereis im April, mehr als drei Jahre vor dem Vertragsende, ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist lief bis Mitte Mai. Die Verlängerung des Vertrags von Roščić galt als absehbar, hatte er doch in der schwierigen Zeit der Pandemie den Apparat am Laufen gehalten und auch international mit der Abwicklung von Premieren für Aufsehen gesorgt.

Die aktuell laufende Saison sei – so Bogdan Roščić bei der Programmvorschau auf die Saison 2022/23 – „eine extrem schwierige“ gewesen. „In den schlimmsten Zeiten der Pandemie wussten wir, was geht oder was leider nicht geht.“ Heuer kämpfe man mit kurzfristigen, krankheitsbedingten Umbesetzungen; auch das Ausbleiben der Touristen ist nach wie vor eine Tatsache. Aber: „Wir sind trotz der Absage des Opernballs im Budgetrahmen.“