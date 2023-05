Verstorbener Schauspielstar Helmut Berger in Salzburg aufgebahrt

Salzburg sagt Abschied von Helmut Berger: Der Sarg mit dem Leichnam des am Donnerstag verstorbenen ehemaligen Filmstars ist am Mittwochnachmittag für einige Stunden in der Trauerhalle eines Bestattungsunternehmens aufgebahrt worden, um Abschied nehmen zu können.

Lag es daran, dass die Jahre des Ruhms und Glanz schon lange zurückliegen, oder einfach an der ungünstigen Uhrzeit, aber auf großes Interesse stieß das Angebot - zumindest zu Beginn der vier Stunden - nicht.

