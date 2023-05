Tod von Helmut Berger: Angebliche Witwe Guidato mit neuen Vorwürfen

Während in der Trauerhalle Jung in Salzburg dem verstorbenen Schauspieler Helmut Berger am heutigen Mittwoch die letzte Ehre erwiesen wird, erhebt die italienische Schauspielerin Francesca Guidato, die nach Eigenaussage den Star 1994 geheiratet hatte, neue Vorwürfe gegen Bergers Agent Helmut Werner. Sie habe nicht die Genehmigung für die Einäscherung der Leiche gegeben, sagte sie nach Angaben der Mailänder Tageszeitung Il Giornale am Mittwoch.