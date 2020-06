Verschollen geglaubtes Kunstwerk in Film entdeckt

Als der ungarische Historiker Gergely Barki, 43, mit seiner Tochter den Hollywood-Film "Stuart Little" sah, traute er seinen Augen nicht. Im Filmwohnzimmer hing das als verschollen geltende Gemälde von Robert Bereny "Eine schlafende Frau mit einer schwarzen Vase " aus den 1920er-Jahren. Ein Meisterwerk des Malers. Barki wandte sich an die Filmfirma und erfuhr, dass eine Set-Designerin das Bild 1999 in einem Antiquitätengeschäft in Pasadena in Kalifornien gefunden und für einen Bettel erstanden hatte, weil sie sich gedacht hatte, das seine Eleganz sehr gut in das Filmwohnzimmer passen würde.

Barkis Entdeckung war 2009, bis er aus Hollywood Antwort erhielt, vergingen Jahre. Doch jetzt kommt der neue amerikanische Besitzer des Bildes mit Berenys Werk nach Budapest. Die schlafende Frau mit schwarzer Vase wird zu einem Ausrufungspreis von 110.000 Euro am 13. Dezember in Budapest versteigert. Vermutlich emigrierten die jüdischen Erstbesitzer mit dem Gemälde in die USA.