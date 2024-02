Vergewaltigungsvorwurf: „Zeit“-Herausgeber Yascha Mounk zieht sich vorerst zurück

Die Tat schilderte Celeste Marcus zunächst ohne Namensnennung in einem Essay in "Liberties". Darin habe sie "ihre seelische Not, ihre Selbstbefragung, ihre Scham" geschildert und "erklärt, warum sie nicht Anzeige erstattet habe", berichtet die F.A.Z. Im Jänner dieses Jahres habe sie die den Jeffrey Goldberg , den Chefredakteur des Magazins The Atlantic, informiert, dass Mounk, sie im Juni 2021 vergewaltigt habe.

Publizist und Professor

Yascha Mounk, 1972 in München geboren, ist seit vergangenem Frühjahr Mitherausgeber der Zeit, er ist Publizist und schreibt für das Wallstreet Journal, die New York Times und the Atlantic. Zudem lehrt er Politik an der John-Hopkins-University in Baltimore.