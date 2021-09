Verfilmung der "Schachnovelle": Vom Walzertraum in die Mühlen der Gestapo

Oliver Masucci spielt die Hauptfigur und ist praktisch in jeder Szene zu sehen. Wie gestaltete sich da die Zusammenarbeit?

Die Arbeit war toll und intensiv. Oliver ist so ein richtiger Vollblutschauspieler, ein Theatertier, nicht umsonst war er Jahre an der Burg, hat mit allen großen Schauspielleuten gearbeitet. Er kennt dieses energetischen Nahkampfarbeiten von der Probebühne, das ist erfrischend, wenn man das auf ein Filmset holen kann. Er ist dazu sehr physisch und hat Lust und Mut, bei seiner Rollenarbeit in totale Extreme zu gehen. Gleichzeitig aber kann er auch mit Sprache gut umgehen, kann gleichzeitig hart und auch verletzlich und transparent sein. Für die Rolle in „Schachnovelle“ fand ich gut, dass er etwas Ambivalentes mitbringt. Seine Figur hat ja etwas Zwielichtiges, er ist ein elitärer reicher Typ mit Dienstboten und großer Limousine, der als Notar Schwarzgeld auf Schweizer Konten verschiebt. Dann gerät er in die Mühlen der Gestapo und fällt in Leiden und Finsternis – und kommt einem dabei immer näher.