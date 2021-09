Ich bin nicht auf Social Media, dadurch bekomme ich das alles gar nicht mit. Mich hat nur jemand darauf angesprochen und gemeint: „Du gehst voll ab!“ und ich so: „Wo gehe ich ab? Und warum?“ Ich hatte in dem Interview gesagt, dass ich als 44-jährige als zu alt befunden wurde, die Rolle einer 45-jährigen Frau zu spielen. Das haben anscheinend sehr viele Menschen gepostet. Und ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, über das man reden sollte. Ich verwehre mich auch mittlerweile, dass den Männern immer eine viel zu junge Frau an die Seite gestellt wird. Diese Frauen sind dann so alt wie die Kinder. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, ich finde, das ist vorbei. Genauso ist es auch mit Body-Shaming, Face-Shaming und Age-Shaming oder was immer es für ein Shaming gibt. Es ist vorbei mit Schämen. Ich rede natürlich aus einer privilegierten Situation. Ich kann es mir leisten zu sagen: „Nein, ich mach keinen Maskentest mehr.“



Was ist ein Maskentest?

Das ist noch einmal ein Kameratest, der feststellen soll, ob ich für die Rolle einer 45-jährigen Frau funktioniere.



Das ist wirklich unglaublich.

Ja, aber natürlich verändern sich unsere Gesichter und wir lassen das eine oder andere machen. Aber man muss auch die lassen, die das nicht tun. Ich finde, weibliche Vorbilder im Kino oder Theater, die ihr Gesicht nicht verändern wollen, wichtig.



Haben Sie das Gefühl, dass sich im Zuge von #MeToo etwas verändert hat? Oder handelt es sich da eher um schleppende Prozesse?

Natürlich verändert sich etwas durch die Quote. Und ich finde absolut, dass man auch auf seine Sprache achten soll – sei es, ob man gendert oder ob man Alltagsrassismus und Alltagssexismus nicht mehr duldet. Auch mir passiert es, dass ich mit dem Binnen-I nicht immer so ganz firm bin. Ich übe das auch brav zu Hause, damit es nicht bescheuert klingt, wenn ich KünstlerInnen sage, sondern ganz natürlich rüberkommt. (lacht) Aber ich finde das alles wichtig und richtig und toll. Ich begrüße das. Und wenn das Pendel mal jetzt in die eine Richtung ausschlägt, muss das vielleicht so sein. Es schlägt eh wieder zurück.