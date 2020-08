Veranstalterriese CTS: Umsatz fast zur Gänze weggebrochen

Den deutsche Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim - Mutter von oeticket und Barracuda in Österreich - hat die Coronakrise im zweiten Quartal voll getroffen. In den Monaten April bis Juni nahm das Unternehmen unter anderem wegen ausgefallener Konzerte und Festivals kaum noch Geld ein.

Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg will den Kopf aber nicht in den Sand stecken, auch wenn Großveranstaltungen in den meisten Ländern mindestens bis Ende September oder Oktober verboten bleiben. "Obwohl wir durch die Coronapandemie derzeit die schwierigste Phase unserer Unternehmensgeschichte erleben, richten wir den Blick zuversichtlich nach vorne", sagte der Manager am Freitag laut Mitteilung.

CTS Eventim leidet seit Beginn der Corona-Beschränkungen im Frühjahr unter den Auflagen, die vorwiegend ab März griffen. Mit Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Hurricane" oder "Southside" gehört der Konzern zu den bekanntesten Veranstaltern der Branche. In diesem Jahr mussten die Festivals mit teils Zehntausenden Zuschauern wegen der Pandemie alle abgesagt werden.

Commerzialbank-Skandal kam hinzu

Zur Coronakrise kam für CTS Eventim zuletzt noch eine weitere Baustelle hinzu: Der Konzern hatte im Jänner den führenden österreichischen Konzertveranstalter Barracuda mehrheitlich übernommen. Dieser hat bei der durch einen Bilanzskandal in die Insolvenz geschlitterten Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG rund 34,3 Mio. Euro Einlagen im Feuer. Die österreichische Finanzaufsicht (FMA) hatte dem Institut den Geschäftsbetrieb untersagt und Konten eingefroren, wodurch die österreichische Tochter derzeit keinen Zugriff auf das Geld hat - von der Einlagensicherung gibt es maximal 100.000 Euro Entschädigung. Mit einem Finanzierungsplan musste CTS daher Barracuda stützen und die Einlagen komplett wertberichtigen. Der Konzern werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Rechte zu wahren, hieß es.