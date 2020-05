Venedig: Mit "Faust" und Killer in den Kampf

Offensichtlich sucht Friedkin mit seiner schwarzen Komödie und ihren unvermuteten Gewaltorgien Anschluss an das Humor-Universum von Quentin Tarantino. Dazu aber fehlt es ihm an Tarantinos versierter Gewitztheit; bei Friedkin bleibt lediglich Sadismus übrig.

Humor, wo man ihn am wenigsten erwartet, findet man dafür in "Faust", dem Wettbewerbsbeitrag des bildmächtigen Russen Aleksander Sokurov.



In Sokurovs deutschsprachiger Adaption des Goethe-Stofffes trifft man österreichische Schauspieler wieder - wie etwa den formidablen Georg Friedrich, der als Schüler von Faust ( Johannes Zeiler) fröhlich in den Eingeweiden eines Verstorbenen herum wühlt. Sokurovs Bilder sehen aus wie grünstichige Röntgen-Aufnahmen und bieten eine fast komische Goethe-Lesart. Bevor Faust etwa den Vertrag mit dem Teufel unterschreibt, meckert er über dessen Rechtschreibfehler.



Ob Darren Aronofksy das allerdings auch witzig findet, wird sich zeigen - am Samstag bei der Preisverleihung.