Vater Bein, Sohn Unterlippe

Angeblich war es in manchen ländlichen Gegenden Chinas Brauch, den Kindern Vornamen von Körperteilen zu geben. Im Originaltext springen sie deshalb wohl nicht so ins Auge. In der Übersetzung jedoch drängen die Namen aufdringlich in den Vordergrund: Der Vater von Wang Leber heißt Wang Bein, Xiao Oberlippes Sohn heißt Unterlippe, Yua Backe zeigt auf Chen Nase ... Wie geht’s der Schwester, Leber?

Schon klar, was Mo Yan – das ist der 57-jährige Literatur-Nobelpreisträger von 2012, der Zensur ganz okay findet – damit bezwecken will: Sein Roman „Frösche“ über die chinesische Geburtenplanung bekommt dadurch märchenhafte Züge. Dazu kommen noch die Amphibien aus dem Titel, die – nicht nur in ihren Albträumen – „wie eine Flutwelle“ in Richtung Hauptfigur des Buches rollen und hasserfüllt quaken. Mo Yan hat’s gern fantastisch. Da kann man die schlimme Realität vernebeln; und trotzdem Kritik an der Ein-Kind-Politik üben. Wobei er die 1979 befohlene Wachstumskontrolle und -beschränkung gefahrlos kritisieren darf: In China wird mittlerweile offen darüber diskutiert. In den Dörfern setzte sie sich nie durch, und es gibt mittlerweile viele Ausnahmen.