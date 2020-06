Ein lichtscheuer Hipster

Ferdinand ist ein ewig Suchender, der sich nach Geborgenheit auch außerhalb des Sarges sehnt und nachts ins Museum geht, um sich die Sonne auf Bildern anzusehen. "Er wurde geboren, als ich Murnaus Nosferatu entdeckte", sagt Sfar über den liebenswürdigen Blutsauger:

Vampir-Mädchen finden den Stil des freundlichen Allerwelt-Vampirs "altmodisch, aber cool"– obwohl ihnen Marilyn Manson besser gefällt. Ferdinand wiederum findet Frauen im Gothic-Style "zum Anbeißen", kann jedoch mit ihrer Musik (" Nine Inch Nails") nichts anfangen. Er beschäftigt sich lieber mit seiner Katze Imhotep, benannt nach dem ägyptischen Baumeister. Reminiszenzen an (Pop-)Kultur und Weltliteratur findet man in dieser Welt, in der Vampire, Baummenschen und Werwölfe selbstverständlich zwischen Normalsterblichen existieren, jede Menge.

So gibt es hier Maschinenmenschen wie aus Fritz Langs "Metropolis", verkauft von einem gewissen Gregor Samsa, der nicht ganz zufällig wie ein Käfer aussieht. Neben Franz Kafka wirken hier Lewis Carroll, Bela Lugosi und "Der Unsichtbare Mann". Nicht die einzige Reverenz an amerikanische Komödien. "Ich nehme die verängstigten Monster des alten Europa und lasse sie bei Wilder und Lubitsch Witze reißen."