US-Schriftsteller Cormac McCarthy gestorben

Der US-Schriftsteller Cormac McCarthy ist tot. McCarthy sei am Dienstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico "eines natĂŒrlichen Todes“ gestorben, sagte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur in New York. Auch der Knopf-Verlag und John McCarthy, der Sohn des Schriftstellers, bestĂ€tigten den Tod von McCarthy

McCarthy gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen US-amerikanischen Autoren. Von dem Schriftsteller stammen Bestseller wie "Die Abendröte im Westen" oder "Kein Land fĂŒr alte MĂ€nner“. Sein Buch "Die Straße" gelangte auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Es verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal.

Der Schriftsteller Stephen King verlieh seiner Trauer via Kurznachrichtendienst Twitter Ausdruck und bezeichnete McCarthy als "vielleicht den grĂ¶ĂŸten amerikanischen Schriftsteller meiner Zeit“.