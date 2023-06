Helmut-Newton-Biografie: „Junie, hast du meine Strümpfe gesehen?“

Er fand schlechten Geschmack aufregender als guten. Handschellen hatte er immer dabei – für eventuelle Sadomaso-Fotos. Die moralisierende Dialektik von Gut und Böse fand er lächerlich, alles, was mit Fine Art zu tun hatte, einfach nur boring. Die Kunstwelt wolle nichts von ihm wissen? „Good luck to the world of Art.“ Helmut Newton wurde schließlich doch von der Kunstwelt anerkannt, und er genoss es.