Neues vom Amerikaner Cormac McCarthy nach 16 Jahren

Es gibt weniger Gewalt als in seinen früheren Büchern. Trotzdem müsste „Der Passagier“ abstoßen. Aber, es wird immer seltsamer, er zieht magnetisch an.

Schwester Alice verwirrt noch mehr als die Physik. Sie halluzinierte: Vor dem Schlafengehen kam oft ein Zwerg mit seiner Varietétruppe. Manchmal steppte der Zwerg.

Bobby Western hat Alicia geliebt, mehr als ein Bruder seine Schwester. So wie er jetzt lebt, will er die Schuld an ihrem Selbstmord auf sich nehmen. So wie er lebt, will er sich auch bestrafen, weil sein Vater an der Atombombe, die auf Hiroshima geworfen wurde, mitgearbeitet hat.

Der Zwerg, der wohl ein Teil von Alicias Psyche war, schaut nach ihrem Tod kurz bei Bobby vorbei. An seinem freien Tag, wie er betont.

Noch so ein Passagier. Alle sind wir Passagiere. Die Kaluza-Klein-Theorie muss man ja nicht unbedingt auf die Reise mitnehmen.



Cormac McCarthy:

„Der Passagier“

Übersetzt von Nikolaus Stingl.

Rowohlt Verlag.

608 Seiten.

29,50 Euro

Erscheint am 25. Oktober 2022

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern