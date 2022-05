US-Schauspieler Fred Ward gestorben

Der aus zahlreichen Filmen bekannte US-Schauspieler Fred Ward ist tot. Er starb am 8. Mai, best├Ątigte sein Pressesprecher Ron Hofmann. Ward wurde 79 Jahre alt. Er hatte 1994 als Mitglied des Ensembles von Robert Altmans "Short Cuts" einen Sonder-Schauspielpreis bei den Golden Globes gewonnen und zuvor 1990 auch als Autor Henry Miller in "Henry & June" gute Kritiken bekommen. Ein weiterer gro├čer Erfolg gelang ihm im Kult-Film "Tremors - Im Land der Raketenw├╝rmer".

Ward wurde 1942 in San Diego geboren, hatte bei der US-Luftwaffe angeheuert und arbeitete unter anderem als Holzf├Ąller und Hausmeister. Seine erste gr├Â├čere Rolle hatte er 1979 neben Clint Eastwood in "Flucht aus Alcatraz". Zuletzt hatte er vor allem in Serien mitgespielt, unter anderem in zwei Folgen der Krimireihe "True Detective".