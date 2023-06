US-Rapper Big Pokey tot nach Zusammenbruch auf Bühne

➤ Mehr lesen: Konzertabbruch: Helene Fischer verletzt sich am Trapez

Demnach soll er am Sonntag verstorben sein, die Todesursache sei noch unklar. Zuvor teilten Fans Aufnahmen von Big Pokeys letztem Auftritt in der texanischen Stadt Beaumont in den sozialen Medien. Dabei soll zu sehen sein, wie er auf der Bühne zusammenbrach. Das erste Album des Künstlers "Hardest Pit in the Litter" erschien 1999.