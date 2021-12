US-Autorin Joan Didion im Alter von 87 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Autorin Joan Didion ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in New York an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie ihr Verlag Knopf Doubleday bestätigte. Didion hatte sich in den 1960er und 1970er-Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kalifornien einen Namen gemacht.

"Joan war eine brillante Beobachterin und Zuhörerin, die weise und subtil Wahrheiten über unsere Gegenwart und Zukunft verkündet hat", teilte die Lektorin Shelley Wanger am Donnerstag mit. "Ihr Schreiben ist zeitlos und kraftvoll und ihre Prosa hat Millionen Menschen beeinflusst. Wir werden ihren Tod betrauern, aber ihr Leben feiern."

Fotos trugen zum Ruhm von Joan Didion mindestens genauso bei wie Texte. Sie sei schon immer "eine Meisterin des Autoren-Fotos" gewesen, urteilte einmal der "New Yorker". Ob in den 60ern als langhaarige Schönheit in ihrem Luxusauto, oder später grauhaarig und mit großer schwarzer Sonnenbrille als Werbeträgerin für eine Haute-Couture-Marke. Ein "unsterbliches Traummädchen", wie die Modezeitschrift "Vogue" schrieb.

Im hohen Alter erlebte die US-Autorin eine Renaissance, wurde beispielsweise von der "Vanity Fair" als "Kulturikone" gefeiert: "Sie ist eine brillante Autorin - Satz für Satz unter den besten, die dieses Land je hervorgebracht hat."