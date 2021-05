Ursula Strauss: „Frauen tappen oft in die Vergleichsfalle“

KURIER: Von Filmschauspielerinnen hört man immer wieder, dass mit zunehmendem Alter die Rollen rar werden, weil das Publikum angeblich junge Gesichter bevorzugt. Ist es Ihnen schwergefallen, die Maria Theresia zu spielen? Eine Frau, die um viele Jahre älter und viele Kilos dicker ist als Sie?

Ursula Strauss: Überhaupt nicht. Ich bin gegen diese ständige Reduktion auf Alter und Aussehen. Frauen sind in jedem Alter interessant. Egal ob sie jung oder alt sind. Jede Frau hat ihre Schönheit. Jede Frau hat ihre Geschichte, ihre Tiefe, ihre Ecken und Kanten. Schönheit oder Hässlichkeit – falls es die überhaupt gibt – sind nur eine Oberfläche. Gestern erst war eine wunderschöne Frau hier am Set. Ich schätze, sie wird Mitte 50 gewesen sein – und hat über ihr Alter gejammert. Da habe ich einmal mehr gedacht, wir sollten endlich aufhören, uns über Äußerlichkeiten zu definieren. Ich finde es an der Zeit, diese Verhaltensmuster zu durchbrechen. Auf dem internationalen Markt werden immer mehr Rollen für Frauen geschrieben, weil das Publikum diese sehen will. Siehe zum Beispiel die Action-Serie "Equalizer" mit einer 50-jährigen Queen Latifah oder "The Nevers" mit einem Hauptcast aus vielen verschiedenen Frauen mit unterschiedlichen Ethnizitäten und Altersspannen. Es ist Zeit, das Publikum in seiner Gesamtheit zu sehen und ihm allen Raum in seinen unterschiedlichsten Formen und Farben zu geben.

Glauben Sie, dass die Quotenregelung in der Filmbranche da etwas verbessern kann? Glauben Sie, dass ein Plus an Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen das Image der Frau im Film positiv beeinflussen könnte?

Ich denke, das kann ein Anfang sein. Vor allem für die Kolleginnen, die nicht über die ganzen Netzwerke verfügen. Ich denke aber auch, dass wir Frauen oft die strengsten Kritiker unserer selbst sind. Das ist eine Konditionierung – auch durch die Medien –, von der wir uns befreien müssen. Frauen tappen sehr oft in die Vergleichsfalle. Das passiert mir auch. Und wenn ich dann in dieser Falle sitze, dann denke ich: Hoppla – schnell wieder raus! Diese Falle tut niemandem gut. Weder mir noch meinem Gegenüber. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem und nicht geschlechtsspezifisch. Es ist Zeit und eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir die Geschichten von uns allen erzählen.