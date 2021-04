Ursula Strauss verwandelt sich in "Maria Theresia"

ROMY-Preisträgerin Ursula Strauss verkörpert erneut eine große Frauen-Persönlichkeit der österreichischen Historie: Seit dem Wochenende steht sie als "Maria Theresia" in Tschechien für den nunmehr fünften und letzten Teil des internationalen, leichnamigen Mehrteilers vor der Kamera. Sie folgt in dieser Rolle ihren Schauspiel-Kolleginnen Marie-Luise Stockinger und Stefanie Reinsperger. Robert Dornhelm spannt nunmehr in 100 Minuten einen Bogen über die letzten 20 Lebensjahre der Monarchin, ihre (Heirats-)Politik und ihr Verhältnis speziell auch zu ihrem Sohn und späteren Herrscher Joseph II., den Aaron Friesz verkörpert. An der Seite von Strauss ist erneut Vojtěch Kotek als Franz Stephan zu sehen.

Für die Verkörperung der damals nicht nur poltisch gewichtigen ältere Maria Theresia durch die Ursula Strauss wird übrigens tief in der Trickkiste gegriffen. Die schlanke Schauspielerin steckt im "Fat suit". Und "zum ersten Mal verwenden wir eine Maske aus flexiblem Material, wie wir sie von Gary Oldman und seiner Churchill-Darstellung kennen", erzählte jüngst Dornhelm im KURIER-Interview.