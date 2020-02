Ursula Strauss bekommt Großen Schauspielpreis der Diagonale

Ursula Strauss wird zum Auftakt der heurigen Diagonale in Graz den Großen Schauspielpreis erhalten, gab das Festival des österreichischen Films am Mittwoch bekannt. Die in Niederösterreich aufgewachsene, 46-jährige Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin wird den Preis - ein Kunstobjekt von Daniel Spoerri - am 24. März in der Grazer Helmut-List-Halle persönlich entgegennehmen.

Mit dem Großen Diagonale-Schauspielpreis für Verdienste um die österreichische Filmkultur werde Ursula Strauss „für ihr über die Maßen beständiges und hochgradig vielfältiges Wirken“ gewürdigt, hieß es in der Aussendung des Festivals. Nach Würdigungen im Jahr 2008 und 2016 ist es die dritte Auszeichnung im Rahmen des Festivals.