Ursula Strauss: „Ich bin ein Kind der Donau“

KURIER: Wir führen das Interview telefonisch, weil Sie derzeit in Deutschland sind – für ein neues Projekt?

Ursula Strauss: Jetzt gerade bin ich in Frankfurt. Bis 20. Dezember drehen wir hier in Darmstadt und Berlin den Film „Le Prince“ nach dem Drehbuch von Hannes Held und Lisa Bierwirth. Es geht darin um eine Liebesgeschichte zwischen einem kongolesischen Diamantenhändler und einer Kunstkuratorin.

Sie spielen dabei die Kunstkuratorin?

Bei dem kongolesischen Diamantenhändler würde ich mir etwas schwer tun (lacht).

Wollten Sie schon immer Schauspielerin werden?

Der Wunsch war immer schon da. Ich glaube, wenn man so einen Beruf wählt, dann kommt der schon mit einem auf die Welt. Man braucht zwar vielleicht etwas bis man checkt, was es ist, was das Tierchen in einem ist, das sich ständig meldet. Also ja, ich wollte das schon als kleines Mädchen, auch wenn es mir damals nicht bewusst war. Ich habe mich immer vor den Spiegel gestellt, dort Grimassen geschnitten und versucht Emotionen auszudrücken und probiert von einer Sekunde auf die nächste in einen anderen Ausdruck zu springen. Im Kindergarten war ich immer in der Puppenecke und habe Rollenspiele gemacht, bei Krippenspielen und anderen Aufführungen in der Schule wollte ich immer dabei sein. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich mich auf der Bühne wohler fühle, als auf dem normalen Parkett. Eigentlich war ich immer sehr schüchtern, auf der Bühne hatte ich die Schüchternheit nicht, weil es da nicht um mich ging.