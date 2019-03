Ursula Strauss dreht neue ORF-Serie "Wischen ist Macht"

Schauspielerin Ursula Strauss steht für eine neue ORF-Comedyserie vor der Kamera. Am Montag haben die Dreharbeiten zu " Wischen ist Macht" (AT) in Wien begonnen. Strauss schlüpft in die Rolle der Michelle Sendracek, die einen Putztrupp leitet. Dabei gerät sie beruflich wie privat immer wieder in Turbulenzen.

Als Putz-Team stehen Zeynep Buyraç, Stefano Bernardin, Lilian Gartner und Manuel Sefciuc vor der Kamera. Thomas Mraz gibt in der Serie Strauss' Ex-Mann, Andrea Händler die Mutter. In Episodenrollen sind u. a. Helmut Bohatsch, Wolfram Berger und Jakob Seeböck zu sehen.