Uraufführung von Florentina Holzingers "Sancta" in Schwerin bejubelt

Die mit Spannung erwartete erste Operninszenierung von Österreichs Performancestar Florentina Holzinger ist bei ihrer Premiere am Donnerstagabend im ausverkauften Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin mit tosendem Applaus und Jubel vom Publikum gefeiert worden. In der Schlussszene von "Sancta" standen fast alle der 520 Besucher und sangen die Aufforderung mit: "Don't dream it, be it" - eine Reminiszenz an den Musical-Film "Rocky Horror Picture Show".

Mit ihrer ersten Operninszenierung knüpft die 38-Jährige nahtlos an ihre preisgekrönten früheren Arbeiten wie "Ophelia's Got Talent" 2022 an der Berliner Volksbühne oder "Tanz" 2019 in Wien an. Nach insgesamt vier ausverkauften Aufführungen in Schwerin wird die internationale Koproduktion "Sancta" Mitte Juni bei den Wiener Festwochen zu sehen sein.