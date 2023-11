Deutscher Theaterpreis für Florentina Holzinger

Ligia Lewis erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Darsteller:in Tanz für "A Plot/A Scandal" (Ruhrtriennale), Fritzi Haberlandt in der Kategorie Darsteller:in Schauspiel in Elfriede Jelineks "Angabe der Person" (Deutsches Theater Berlin) und Vera-Lotte Boecker in der Kategorie Darsteller:in Musiktheater als Nadja in "Bluthaus" des österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas (Bayerische Staatsoper München).

Wicki Bernhardt und Janna Pinsker wurden in der Kategorie Darsteller:in Theater für junges Publikum in "Family Creatures" (Mousonturm Frankfurt) geehrt. David Hermann erhielt den Preis in der Kategorie Inszenierung Musiktheater für "Dogville" (Aalto Musiktheater Essen), Alexander Riemenschneider in der Kategorie Inszenierung Theater für junges Publikum für "Das Kind träumt" (Junges Staatstheater Berlin). Den "Faust" in der Kategorie Raum gab es für Manuel Braun, Jonas Dahl und Rainer Sellmaier für "Arabella" (Deutsche Oper Berlin) und für Michael v. zur Mühlen in der Kategorie Ton und Medien für "Opera - a future game" (Festival for Games).

Johanna Trudzinski wurde in der Kategorie Kostüm für "Baroque" (Schauspielhaus Bochum) sowie Thomas Krupa und Tobias Bieseke in der Kategorie Genrespringer für "Die Wand (360°)" (Schauspiel Essen) mit dem Preis bedacht. Das Fundus Theater in Hamburg wurde mit dem Perspektivpreis der Länder ausgezeichnet.

Opernintendant Klaus Zehelein (83) wurde für sein Lebenswerk geehrt. "Sie haben sich unglaublich mutig für ein grundlegend neues Verständnis von Musiktheater, ja für seine Revolutionierung eingesetzt", sagte der russische Regisseur Kirill Serebrennikow in seiner Laudatio.

Der Preis: Der Deutsche Theaterpreis wird seit 2006 vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder vergeben.