Uraufführung: Das sagen die Kritiker zu „Die Weiden“ an der Staatsoper

Salzburger Nachrichten

"Komponist Johannes Maria Staud und Librettist Durs Grünbein versprachen eine „Reise in das Herz eines zerrissenen Europas“. Tatsächlich scheint eine Oper über den politischen Rechtsruck in Europa kaum einen besseren Uraufführungszeitpunkt zu haben als jetzt, wo es auf den Straßen von Paris tobt und immer noch Pegida-Anhänger durch Dresden ziehen. In Stauds Tondichtung wird genau dieses Unbehagen laut. Viel Schlagwerk, elektronische Zuspielungen, Livepassagen und verfremdete Stimmen schaffen Atmosphäre und könnten […] dem Soundtrack eines Horrorfilms entstammen. […] Was Staud musikalisch schafft fehlt im Libretto von Durs Grünbein. In sein Textbuch ficht er zwar Originalzitate politischer Funktionäre ein, bleibt über weite Strecken aber dramaturgisch schwach."

Kleine Zeitung

"Zwischen plumper Faschismus-Satire und unheimlichem Geister-Reigen. „Die Weiden“ von Johannes Staud leiden an ihrer Heterogenität und an der Regie. […] Die satirisch-abgründige Gesellschaftsanalyse hat in Österreich Tradition, nicht nur Thomas Bernhard hat gezeigt, wie man Groteske, Analyse und politische Mahnung vernäht. Gemessen an solchen brillanten Überzeichnungen ist Durs Grünbeins Text plump. Obwohl von allerhand Natursymbolik durchtränkt, bleiben „Die Weiden“ bis zum Ärgernis unsubtil. […] Mit Geräuschen, faszinierenden Bläserpassagen, Elektronik und entfesseltem Schlagzeug kreiert Staud Klangszenen, die tiefer blicken lassen als das platte Geschehen. […] Das Orchester unter dem famosen Ingo Metzmacher liefert immer wieder grandiose Abschnitte und sinistre Spannung. Regisseurin Andrea Moses, die schon viel bessere Stücke ruiniert hat als „Die Weiden“, verschärft mit ihrer naturalistisch-grotesken Bebilderung die Probleme des Stücks, das sich nicht zwischen Satire und Gespensterreigen entscheiden will."