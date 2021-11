Unfall während der Premiere: Tenor sang trotz gerissener Achillessehne weiter

„Clivia“, 1933 in Berlin uraufgeführt, ist die bekannteste Operette von Nico Dostal. In einer südamerikanischen „Bananenrepublik“, dreht die Kinodiva Olivia Gray (Sieglinde Feldhofer) ihren neuen Film und gerät in politische Unruhen und Ränkespiele. Sie findet in Gaucho Juan Domino (Matthias Koziorowski) den Mann ihres Herzens ...

Zwei Songs bleiben haften: „Ich bin verliebt“ und „Sie sind mir so sympathisch“. Regisseur Frank Hilbrich nimmt den Stoff zu ernst. Es mangelt ihm hier an Humor und Fantasie.

Wie es gehen könnte, zeigte Barrie Kosky mit den Geschwistern Pfister 2014 in Berlin. Die Grazer Philharmoniker unter Marius Burkert sind die Stars der Grazer „Clivia“. Akkurater, schöner und geschmeidiger kann nicht musiziert werden.