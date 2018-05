Und noch ein Star-Wars-Film: Diesmal über Boba Fett

Fans der „Star Wars“-Figur Boba Fett können auf einen größeren Kino-Auftritt des Kopfgeldjägers hoffen. Der wortkarge Einzelgänger, der in „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) erstmals in einer Nebenrolle erschien, soll nun in einem sogenannten Spin-off zur Hauptfigur der Weltraumsaga werden, wie das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Donnerstag berichtete.

Demnach haben Disney und Lucasfilm den amerikanischen Regisseur James Mangold (54, „Walk the Line“, „Logan - The Wolverine“) mit der Regie und dem Skript für den Einzelfilm beauftragt. Vor einigen Jahren war das Projekt schon einmal angedacht, damals unter der Regie von Josh Trank („Fantastic Four“), doch der Film wurde nie umgesetzt.

Lucasfilm habe mehrere Filme über einzelne „Star Wars“-Charaktere geplant, darunter auch über Obi-Wan Kenobi, berichtet der „Hollywood Reporter“. Mit „Solo: A Star Wars Story“ kommt diese Woche ein weiterer von den „Star Wars“-Trilogien ausgekoppelter Film in die Kinos. Das Werk fokussiert darauf, wie der junge Han Solo einst auf seinen künftigen Copiloten und treuen Wegbegleiter Chewbacca stieß. Regie führte Ron Howard.