Unaufgeregte Leichtigkeit: Khruangbin in der Metastadt

Anders als am Tag davor bei der Disco-Soul-Formation Jungle ist das ein Sound, der nicht vorantreibt, sondern runterholt - von den Aufregungen des Tages, den Sorgen der Zeit und den Mühen der Hitzewelle. (Okay, da spielt die gütige, milde Brise, die durch das Areal weht, auch ein bisschen mit). Man will nicht tanzen, sondern es sich in einem Liegestuhl bequem machen: Kopf zurück, Augen zu und sehen, welche Bilder die Musik im Kopf auslöst.

In der Metastadt legen sie der Kulisse entsprechend damit los, fast alle Songs von "A La Sala" hintereinander durchzuspielen. Das Konzept bleibt dabei immer ähnlich: Es beginnt mit einem - häufig verträumten - Gitarren-Riff von Lee, das im Sound an den berühmten Track "Apache" von The Shadows erinnert. Lee bietet mit ihrem Bass die erdige Basis während Donaldson sich entspannt durch vielfältige Rhythmen klopft.

Schnell sind Khruangbin dann aber wieder bei der entspannten Grundstimmung. Varianten gibt es nur in den komplexen Rhythmen von Donaldson, die zwischendurch auch in Richtung Salsa oder Jazz gehen. Das Bühnenbild zeigt je nach Song hinter den Saal-Fenstern Wald, einen Sonnenuntergang oder Sterne, was perfekt zu der „mit unaufgeregter Leichtigkeit durch den Abend gleiten“-Atmosphäre passt.

All das bleibt auch im zweiten Teil so, in dem Khruangbin die besten Tracks ihrer vorangegangenen Alben spielen. Ein bisschen mehr Text kommt da vor, was die Hooks vom Bass in den Gesang verlagert. Und irgendwann bricht die Band dann auch ihr Schweigen, lässt sich Lee, die wie Speer immer mit schwarzer Langhaarperücke auftritt, zu einem „Hello Vienna“ hinreißen. Aber da ist sie Show schon fast vorbei.

Zurück bleibt man danach im Zwiespalt: Irgendwie hat man packende Höhepunkte vermisst. Aber so wohlig entspannt und leicht hat man sich auch schon lange nicht mehr gefühlt.