Bewegende Standbilder seelischer Abgründe

Zu sehen sind jene Protagonisten, die sich in Seidls Filmen selbst inszenieren und sich unter Anweisung des Regisseurs vor der Kamera seelisch wie körperlich entblößen. Man sieht Sex-Touristinnen am Strand von Kenia, alte Menschen, die im Krankenbett auf den Tod warten, dicke Kinder mit hängenden Bäuchen im Turnsaal oder ein Sado-Maso-Pärchen in der Montur und bei der Arbeit. Der Reiz besteht für Seidl darin, Welten und Lebensentwürfe zu entdecken, die einem sonst eher verborgen bleiben. Dieses Verborgene besucht Seidl seit Jahren mit seiner Kamera. Er dokumentiert neurotische Zwänge, das Scheitern, das Obszöne und geht in den Tiefen unserer Seele spazieren.

Dass seine Alltagsbeobachtungen mitunter für Skandale sorgen, beweist er in seiner aktuellen Arbeit. Stichwort: "Nazi-Keller". In diesem Film ist der fotografische Blick des Regisseurs besonders ausgeprägt: Seidl lässt die Protagonisten bewegungslos und über Minuten in einer Position verharren und erzeugt so Standbilder seelischer Abgründe.

Info: Ulrich Seidl: "Stills 1998– 2014" von 4. 12. bis 14. 2. 2015 in der Wiener Galerie OstLicht.