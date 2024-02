Ukrainische Sängerin Jamala: "Der Krieg hat mich zur Nomadin gemacht"

Als die Invasion in vollem Umfang begann, empfand ich einen unbeschreiblichen Schmerz angesichts der Tatsache, dass wir wieder einmal fliehen und noch mehr leiden müssen. Denn meine Kinder sind bereits die 5. Generation, die vor den Russen flieht. Zunächst war es die Krimfeldzüge. Dann, 1944, wurde meine Urgroßmutter mit fünf Kindern im Arm aus ihrem Dorf auf der Krim nach Asien vertrieben. Während dieser Reise starb ihre Tochter und wurde von sowjetischen Soldaten wie Abfall weggeworfen. Und seit zwei Jahren geht es weiter: Am ersten Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine herrschte ein Schockzustand. Ich erinnere mich, wie wir aus Kiew herausfuhren, um die Kinder zu holen, als eine Rakete vor uns einschlug und wir nicht wussten, wohin wir gehen sollten. Es gab riesige Staus, viele Autos standen still und bewegten sich nicht. Es war beängstigend.

Am 24. Februar 2024 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges zum zweiten Mal. Können Sie sich noch erinnern, was Sie an diesem Tag, am 24. Februar 2022, gemacht haben?

Das ist eine schwierigste Frage: Im Moment fühle ich mich nicht sicher, denn in der Ukraine herrscht nun schon das zweite Jahr dieser furchtbare Krieg. Ich fühle mich immer in Gefahr, wenn ich in Kiew bin.

Am schwersten ist es für mich, die Kinder wochenlang nicht zu sehen. Erst waren sie in Istanbul, jetzt in Warschau – bei den Eltern meines Mannes. Natürlich haben sie alles, was sie brauchen: Essen, Kindergarten, Liebe, Betreuung. Aber ich bin traurig, dass ich diese Zeit, die ich mit ihnen verbringen könnte, jetzt verliere. Wahrscheinlich ist das jetzt das Opfer von jedem von uns, der wirklich nicht aufhört und etwas gegen diesen Wahnsinn tut. Ich möchte, dass wir alle zusammen wieder in Frieden und in Freiheit in der Ukraine leben können. Ich werde auch alles dafür unternehmen, damit das bald wieder möglich sein wird.

Heute Morgen bin ich zum Beispiel um sechs Uhr in der Früh aufgewacht, weil es Explosionen gab. Russland hat etwa 20 Raketen auf Kiew abgefeuert. Durch den Angriff wurden 40 Menschen verletzt und vier Menschen getötet. Durch die Beschädigung des Heizungsnetzes sind nun viele Wohnhäuser ohne Heizung. Und in einem der Kiewer Stadtteile stand ein Hochhaus in Flammen. Diese Rakete hätte auch in mein Haus fliegen können. Nachdem der Luftalarm beendet war, las ich alle Nachrichten, frühstückte, packte meine Sachen und ging zu einem Fototermin. Unmittelbar nach dem Termin rief ich meine Freunde an, um zu fragen, wo sie sind und wie es ihnen geht. Vor drei Tagen fand in Kiew die nationale Auswahl für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Schweden statt, wo ich Mitglied der Jury war. Leider musste das Ganze in einem Luftschutzkeller stattfinden.

In den ersten vier Monaten nach Ausbruch des Krieges konnte ich überhaupt nichts Neues schreiben. Das erste Lied, das ich während des Krieges schrieb, war "Thank you, Stranger". Dazu habe ich in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium ein Video gedreht, um den Bewohnern der Nachbarländer dafür zu danken, dass sie ukrainischen Flüchtlingen Obdach gewähren. Dann erschien meine EP "POKLYK". Ich habe sie überall aufgenommen: im Auto, im Flugzeug, mit einem Diktiergerät. Ich erinnere mich auch, dass ich in der Musikschule meiner Schwester in Istanbul saß, dort entstand der Song "Take Me To A Place". Was mir in der Ukraine fehlt, ist ein Tonstudio, ein Ort, wo ich in Ruhe aufnehmen kann. Trotzdem schaffe ich es, Musik zu machen, weil sie ein wichtiger Teil meines Lebens ist, etwas, ohne das ich nicht leben kann. Über das neue Album kann ich noch nichts sagen, denn erst im Mai 2023 habe ich mein letztes Album "QIRIM" vorgestellt. Darauf verarbeite ich die krimtatarischen Kultur, über die die Welt so wenig weiß. Ich habe das Album auch bereits zweimal in Begleitung von Orchestern präsentiert: in Kiew mit dem Nationalen Symphonieorchester der Ukraine und in Liverpool, wo die Weltpremiere mit dem BBC Orchestra stattfand. Das waren außergewöhnliche Emotionen, die ich hoffentlich irgendwan wieder wiederholen kann.

Was Lieder auf Englisch betrifft, so habe ich im August letzten Jahres eine Coverversion von Madonnas "Frozen" präsentiert. Für mich war bei diesem Cover wichtig, dass Madonna einer der einflussreichsten Hollywood-Stars ist, sie war eine der ersten, die die Ukraine unterstützt hat, und ich wollte "Danke" sagen, aber auf meine eigene Art und Weise, damit es keine weitere Kopie von Madonna wird. Ich wollte ein Cover machen und meine charakteristischen Stücke hinzufügen, und der Teil in "Frozen", der symphonisch war, wurde zu "Mugham". Ich mache Musik, die in erster Linie mit mir in Resonanz steht.

Was wollen Sie mit Ihrer Musik erreichen?

Ich träume davon, dass die Ukraine auf der Weltkarte der Musik erscheint. Wenn wir spanische, französische oder italienische Musik hören, empfinden wir sie als etwas Besonderes: sei es ein französisches Chanson mit einem einzigartigen Charme, seien es sanfte italienische Kompositionen oder lateinamerikanische Rhythmen. Ganz zu schweigen von amerikanischem Jazz oder britischer elektronischer Musik, die sich ihren festen Platz in den Charts erobert haben. Ich möchte, dass das auch die Musik aus der Ukraine schafft. Mit der Veröffentlichung meines Albums "QIRIM" konnte ich dazu bereits einen kleinen Beitrag leisten - es wurde kürzlich in der Kategorie "Bestes globales Musikalbum" nominiert. Unerwartet für uns war das Album auch der Spitzenreiter des Spotify-Streamingdienstes in Kroatien, und es wurde bereits in Polen, Griechenland, Amerika, Kanada, Georgien, Jordanien, der Türkei, Polen, Lateinamerika, Spanien, den Niederlanden und sogar in Japan gespielt. Wir bekommen von überall auf der Welt Rückmeldungen. Es war sehr schön, Feedback von einigen wirklich herausragenden Musikern und Komponisten zu bekommen, darunter war auch Gregory Porter. Es ist wirklich interessant, dass die Leute unabhängig vom Genre sagen, dass es sie in eine andere Welt versetzt, und genau das brauche ich. Einer meiner Träume war es, die Musik von "QIRIM" auf Weltniveau zu bringen und neben spanischer, lateinamerikanischer, kubanischer und anderer Musik zu hören, und jetzt wird dieser Traum wahr.

Werden Sie mit einer Band in Wien auftreten, was dürfen sich die Besucher erwarten?

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass dies ein sehr wichtiger Auftritt für mich ist, denn letztes Jahr bin ich am selben Tag in London am Trafalgar Square aufgetreten. Mein Auftritt war dem Jahrestag des Krieges in der Ukraine gewidmet. Und dieses Jahr werde ich am selben Tag in Wien auftreten. Für mich ist das ein wichtiges Konzert. Es ist auch für alle Ukrainer wichtig, denn sie haben nicht vergessen, dass der Krieg noch andauert. Während des Konzerts "United for Ukraine" werde ich Lieder singen, die ich hauptsächlich in Europa singe. Es wird "1944" sein, der Song, mit dem ich den Eurovision Song Contest 2016 gewonnen habe, sowie "Take Me To A Place", mit dem ich es in die Top drei der beliebtesten Künstler auf der Spotify Equal 2023 Global Playlist geschafft habe.