Ukraine: Literaturwelt und Musikszene laden zu Benefizveranstaltungen

Das grĂ¶ĂŸte Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine findet wohl am Samstag im Ernst-Happel-Stadion statt, in den kommenden Tagen machen sich aber zahlreiche weitere Veranstaltungen fĂŒr die Ukraine-Hilfe stark.

Benefizkonzert am Semmering am 20. MĂ€rz

Der Kultur.Sommer.Semmering initiiert am kommenden Sonntag im Grandhotel Panhans ein Benefizkonzert fĂŒr Betroffene des Krieges in der Ukraine. Ab 15 Uhr werden im Jugendstil-Festsaal Werke wie Franz Schuberts "Impromptus" in Szene gesetzt, im Anschluss folgt eine GesprĂ€chsrunde. Die Kosten fĂŒr den Eintritt betragen 35 Euro. Der Erlös fließt zur GĂ€nze in direkte Hilfslieferungen an die Ukraine, die von den Verantwortlichen des Hotels Panhans getĂ€tigt werden, hieß es in einer Aussendung. (www.kultursommer-semmering.at/spielplan)

Lyriklesung mit Texten von ukrainischen und russischen Autorinnen und Autoren

Unter dem Titel "Gedichte gegen den Krieg" lesen am Sonntag (20. MĂ€rz) im TheaterArche österreichische Autorinnen und Autoren wie Ferdinand Schmalz, Lydia Mischkulnig und Rosa Pock-Artmann ukrainische, russische sowie eigene Gedichte. Begleitet werden sie am Akkordeon von Lukas Goldschmidt, angekĂŒndigt ist auch ein Gastbeitrag von Elfriede Jelinek. (www.theaterarche.at/spielplan/)

Onlinebenefizkonzert bei KIWI am 21. MĂ€rz

Der Kindergarten- und HorttrĂ€ger "KIWI - Kinder in Wien" organisiert ein Onlinebenefizkonzert, um ukrainische Waisenkinder zu unterstĂŒtzen. Es findet am Montag, 21. MĂ€rz, ab 17 Uhr statt und wartet mit KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstlern aus der österreichischen Musikszene sowie Expertinnen und Experten diverser Vereine wie saferinternet.at oder die boje auf. Wer unter www.grossestimmenfuerkleineherzen.com eine Spende tĂ€tigt, bekommt einen Zugangslink zum Livestream. Die Spende geht an den Verein Kleine Herzen.

Schriftsteller Andrej Kurkow zu Gast im Burgtheaterkasino am 24. MĂ€rz

Am 24. MĂ€rz ist der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow zu Gast im Kasino am Schwarzenbergplatz. Laut AnkĂŒndigung des Burgtheaters wird er aus einigen seiner literarischen Werke lesen und ein GesprĂ€ch mit Magdalena Baran-Szoà ‚tys ĂŒber die aktuelle Situation in der Ukraine fĂŒhren. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zugunsten der ukrainischen Nicht-Regierungsorganisation Pirogov First Volunteer Mobile Hospital (PFVMH) gesammelt. (www.burgtheater.at)

Verschiedene LĂ€nderreprĂ€sentanzen vereint fĂŒr die Ukraine in Wien

Auch die in Wien beheimateten Kulturinstitute verschiedener LĂ€nder wollen der Ukraine und ihren Menschen helfen. Organisiert vom Kulturinstitutsnetzwerk EUNIC und dem Polnischen Institut hat man deshalb ein Benefizkonzert am 23. MĂ€rz auf die Beine gestellt, das Spenden zugunsten von UNICEF Österreich sammeln soll. Zu hören im Palais Ehrbar sind dabei KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstler verschiedener NationalitĂ€ten und Stilrichtungen - vom Tango ĂŒber Barock bis zu ukrainischen Liedern. (https://instytutpolski.pl/wien)