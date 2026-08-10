Uffizien investieren 50 Mio. Euro in „beispiellose Modernisierung“

Die Uffizien in Florenz investieren rund 50 Millionen Euro in die Modernisierung ihres gesamten Museumskomplexes. Geplant sind unter anderem die Restaurierung und Wiederherstellung des Amphitheaters im Boboli-Garten für kulturelle Veranstaltungen, der Ausbau der obersten Etage des Palazzo Pitti zu einer rund 1.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche sowie ein neuer Empfangs- und Sicherheitsbereich in den Uffizien.

Einige Projekte seien bereits abgeschlossen, andere laufen oder stehen kurz vor dem Beginn, erklärte Museumsdirektor Simone Verde. Sämtliche Arbeiten sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre beendet werden. Das Programm umfasst neue Ausstellungskonzepte, Restaurierungen von Kunstwerken und historischen Räumen, funktionale Umgestaltungen und moderne Beleuchtung. Ziel sei es, den nach den Vatikanischen Museen meistbesuchten Museumskomplex Italiens angesichts von mehr als 5,2 Millionen Besuchern im Jahr 2025 noch attraktiver zu machen.

„Dank des großen Engagements aller Mitarbeiter läuft derzeit eine Modernisierung von beispiellosem Umfang. Der Museumskomplex wird daraus noch schöner hervorgehen und seine Rolle als kulturelles Wahrzeichen Italiens weiter stärken“, sagte Verde. Darüber hinaus werden die Säle mit flämischer Kunst im zweiten Obergeschoss neu gestaltet und beleuchtet. Die Bauarbeiten sollen in den kommenden Monaten beginnen.

Auch im Palazzo Pitti sind umfangreiche Arbeiten geplant. So wird die Schatzkammer der Großherzöge modernisiert. In der Galleria Palatina ist eine umfangreiche Restaurierung mit neuer Beleuchtung geplant. Im Boboli-Garten stehen die Restaurierung und Wiederherstellung des Amphitheaters sowie Arbeiten am Neptunbrunnen an. Zudem wird das gesamte Beschilderungs- und Informationssystem des Museums erneuert. Gerüste nur bis 2027 Hinzu kommen technische Maßnahmen, die für Besucher kaum sichtbar sind, darunter die Erneuerung der Klimaanlagen mit neuen Kältemaschinen sowie die Fertigstellung der Klimatisierung des Vasari-Korridors. Unabhängig von den jetzt vorgestellten Projekten sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auch die Gerüste auf dem Vorplatz der Uffizien entfernt werden.

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