Uffizien brachten nach Hackerangriff wertvolle Stücke in Sicherheit

Nach einem massiven Hackerangriff haben die Uffizien in Florenz ihre Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die wertvollsten Stücke aus der Schatzkammer der Großherzöge im Palazzo Pitti in die Zentralbank in Sicherheit gebracht. Zudem wurden einige Türen und Notausgänge versiegelt. Unbekannte Täter drangen offenbar über Monate in die IT-Systeme des Museums ein, stahlen sensible Daten und forderten anschließend Lösegeld. Darüber berichtete am Freitag zuerst die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Nach Informationen aus Ermittlerkreisen verschafften sich die Angreifer bereits über Monate Zugang zur digitalen Infrastruktur des Museumsverbunds, zu dem auch der Palazzo Pitti und die bekannten Boboli-Gärten gehören. Über eine Sicherheitslücke in einer veralteten Software für die Bildverwaltung gelangten sie ins Netzwerk und bewegten sich dort unbemerkt weiter.

Schatzkammer bereits seit 3. Februar geschlossen Auf der offiziellen Website der Uffizien heißt es, die Schatzkammer sei wegen "außerordentlicher Wartungsarbeiten" seit dem 3. Februar bis auf Weiteres geschlossen. Den Hackern sollen zudem Zugangscodes, Passwörter, Pläne von Alarmanlagen und interne Karten in die Hände gefallen sein. Die Täter kontaktierten Uffizien-Direktor Simone Verde direkt und stellten eine Lösegeldforderung. Für den Fall der Nichtzahlung drohten sie, die sensiblen Informationen im Darknet zu veröffentlichen oder weiterzuverkaufen. Zuletzt soll der Kontakt jedoch abgebrochen sein. Zudem wurden neue Kameras installiert.