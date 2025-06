Selfie-Zwischenfall: Mann zerstörte Gemälde in den Uffizien

Immer wieder werden Kunstwerke in Italien durch Touristen beschädigt, die für ein Foto zu weit gehen. Der jüngste Vorfall: Ein Besucher der Uffizien in Florenz lehnte sich für ein Foto an das barocke Porträt "Ferdinando de' Medici, Großprinz von Toskana" von Anton Domenico Gabbiani - bis die Leinwand nachgab, wie auf einem Überwachungsvideo, das der Sender TG1 auf X veröffentlichte, zu sehen ist. Das Gemälde gilt als eines der Highlights der aktuellen Ausstellung.

Der Mann wurde vom Museumspersonal identifiziert und bei der Polizei angezeigt. Auf einem Foto der Lokalzeitung "Corriere Fiorentino" ist ein Riss auf Höhe des Fußes der Figur zu sehen. Der Schaden sei der Museumsleitung zufolge jedoch gering und könne repariert werden, heißt es. Das Bild wurde demnach umgehend zur Restaurierung entfernt.